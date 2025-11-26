Universidad Católica tiene la mente puesta en lo que es el cierre de este torneo, en el que los ‘Cruzados’ esperan poder quedarse con el cupo de Chile 2 para poder decir presente en la próxima edición de la Copa Libertadores 2026.

Pero en la dirigencia de la UC no pierden tiempo y ya comienzan a planificar lo que será la próxima temporada, en donde en las últimas horas un importante nombre apareció como opción para reforzar a la UC.

Se trata del volante de Santiago Wanderers, Joaquín Silva, quien gracias a su buena temporada con los ‘Caturros’ y sumada a su estancia en la Selección Chilena sub 20, se hace un jugador muy apetecible para la directiva de los ‘Cruzados’.

Esto fue lo que informó en las últimas horas el periodista de TNT Sports, Jorge Cubillos, quien en el programa ‘Pelota Parada’ señaló que desde la Universidad Católica estarían siguiendo los pasos de este mediocampista.

Silva es opción en la UC | Foto: Photosport

“Me dieron otro nombre de Santiago Wanderers y que vienen siguiendo desde hace rato: Joaquín Silva. Volante, 1.80, seleccionado sub 20 y mundialista, así que hay que poner atención en que termina. Es un nombre que está en carpeta”, señaló.

De esta forma, el jugador de Santiago Wanderers aparece como una importante opción para reforzar a la Universidad Católica de cara al 2026 y ser una variante crucial para el equipo de Daniel Garnero para la temporada recargada que tendrá el próximo año.

