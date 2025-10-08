En medio del receso del fútbol chileno por la fecha FIFA de octubre, Colo Colo y Deportes Puerto Montt animarán un atractivo amistoso este miércoles 8 de octubre en el Estadio Chinquihue.

El encuentro, que ha generado una alta expectación en la Región de Los Lagos, servirá a ambos elencos para no perder el ritmo de competencia de cara a la recta final de sus respectivas temporadas, aunque con objetivos y realidades muy distintas.

La idea del técnico Fernando Ortíz es mantener al plantel en movimiento y evaluar alternativas para el intenso cierre que tendrán en la Liga de Primera 2025, torneo donde esperan clasificar a copas internacionales.

Desde la vereda de los Hijos del Temporal, el encuentro es una verdadera fiesta para la ciudad y una prueba de fuego para el plantel. El conjunto Salmonero, protagonista en la lucha por el ascenso a la Primera B, tendrá la chance de medirse ante uno de los equipos más grandes del país, lo que significa una vitrina importante para sus jugadores y una considerable inyección económica para la institución.

TV: ¿Quién transmite Deportes Puerto Montt vs. Colo Colo?

Este encuentro se podrá ver por la señal de ESPN y por la plataforma de pago Disney+, en sus planes estándar y premium.

El paso a paso de cómo acceder a Disney +