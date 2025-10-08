En medio del receso del fútbol chileno por la fecha FIFA de octubre, Colo Colo y Deportes Puerto Montt animarán un atractivo amistoso este miércoles 8 de octubre en el Estadio Chinquihue.
El encuentro, que ha generado una alta expectación en la Región de Los Lagos, servirá a ambos elencos para no perder el ritmo de competencia de cara a la recta final de sus respectivas temporadas, aunque con objetivos y realidades muy distintas.
La idea del técnico Fernando Ortíz es mantener al plantel en movimiento y evaluar alternativas para el intenso cierre que tendrán en la Liga de Primera 2025, torneo donde esperan clasificar a copas internacionales.
Desde la vereda de los Hijos del Temporal, el encuentro es una verdadera fiesta para la ciudad y una prueba de fuego para el plantel. El conjunto Salmonero, protagonista en la lucha por el ascenso a la Primera B, tendrá la chance de medirse ante uno de los equipos más grandes del país, lo que significa una vitrina importante para sus jugadores y una considerable inyección económica para la institución.
TV: ¿Quién transmite Deportes Puerto Montt vs. Colo Colo?
Este encuentro se podrá ver por la señal de ESPN y por la plataforma de pago Disney+, en sus planes estándar y premium.
El paso a paso de cómo acceder a Disney +
- Ve a la tienda de aplicaciones de tu TV (App Store, Google Play, LG Content Store, etc.) o de tu celular.
- Busca la aplicación “Disney+.
- Descárgala e instálala.
- Contrata uno de los planes: Mensual, Anual o Combo+.
- Inicia sesión con el correo y la contraseña que creaste.