Unión Española recibió un importante mazazo en la penúltima fecha del fútbol chileno, en la que los ‘Hispanos’ cayeron por 4-2 ante O’Higgins de Rancagua, resultado que consumó el descenso para el elenco de Independencia.

Tras el partido, el volante y capitán, Pablo Aránguiz conversó con la prensa tras lo que es esta dramática situación, en la que dejó un importante mensaje, que toca la fibra del hincha de Unión Española tras este duro momento.

“Sabemos que los jugadores, cuerpo técnico, gerencia, presidente, van a pasar, los que siempre van a estar son los hinchas, y si hay algo valioso es que nunca se cambia de club“, parte señalando Aránguiz.

Siguiendo en aquello. el crack de Unión Española dejó un mensaje claro al hincha del club tras lo que es esta trágica situación que viven después de consumarse este descenso y pide disculpas por esta situación.

Aránguiz saca la voz tras el descenso | Foto: Photosport

“Ellos (los hinchas) están mucho más tristes que nosotros, queda pedirles las disculpas correspondientes, que no sientan que no quisimos mantener la categoría“, declara a los medios.

Concluyendo, Aránguiz se lamenta de lo que es este horroroso momento que vive el equipo, en la que hace la autocrítica de que tuvieron posibilidades para poder mantener la categoría, pero su falta de precisión le termino costando muy caro.

“Lo intentamos. Tuvimos chances de depender de nosotros y no lo aprovechamos, no lastimamos cuando teníamos que hacerlo, no sumamos cuando debíamos sumar y, depender de otros resultados siempre se hace más difícil“, concluyó.

