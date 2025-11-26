Una grave denuncia pública acaba de hacer Colo Colo en contra de Coquimbo Unido y también ante la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) por lo sucedido en el último partido entre ambos equipos.

Se trata de lo que ocurrió el lunes 24 de noviembre en el CEO de Ñuñoa por la cuarta fecha de la liguilla del futsal, partido que terminó empatado 3-3 y con graves hechos de violencia.

A través de un comunicado, el Club Social y Deportivo Colo Colo, que controla esta rama deportiva, denunció lo que pasó, donde hubo un jugador amenazado con un arma blanca y una funcionaria agredida.

Según lo denunciado por los albos, los hechos de violencia fueron “protagonizados por jugadores e hinchas de Coquimbo Unido, quienes insultaron, amenazaron y golpearon a parte de nuestra delegación”.

También le endosaron la responsabilidad a la ANFP por ser el organizador del compromiso: “La ANFP no contó con el personal suficiente ni adecuado para poder defender a nuestra delegación de las agresiones, una de ellas sufrida por la coordinadora de la rama de futsal de nuestro club, quien debió constatar lesiones ante Carabineros y ha requerido atención médica“.

En el mismo comunicado incluyeron que hubo “presencia de armas blancas por parte de la parcialidad de Coquimbo”, incluso, “uno de los simpatizantes de dicho club amenazó al capitán de nuestro equipo, Bastián Farías, con un cuchillo, una vez finalizado el encuentro”.

De igual forma, consignaron que la única forma de ingresar a presenciar este partido era con invitación, por lo que apuntaron directamente a que la dirigencia aurinegra.

“La única forma de ingresar al recinto era mediante invitación, por lo que también deben hacerse responsables de las personas que ingresaron y fueron parte de los insultos, amenazas y golpes hacia nuestra delegación”, expusieron desde el CSD Colo Colo.

Finalmente, informaron que tomarán las acciones legales pertinentes, haciendo una denuncia formal en el ente rector del fútbol chileno y también en la justicia ordinaria para dar con los responsables.

“Informamos que como institución presentaremos una denuncia formal ante la ANFP por las agresiones sufridas por nuestra coordinadora, y realizaremos las acciones correspondientes ante las autoridades competentes para esclarecer y perseguir las responsabilidades penales de los involucrados”, completaron en el comunicado.

