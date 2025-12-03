En Colo Colo se viven días decisivos por el cierre de la Liga de Primera 2025 y de cara a la planificación de la próxima temporada, donde buscarán revertir el mal año del centenario.

Una de las primeras decisiones que deben tomar es la continuidad o salida del entrenador Fernando Ortiz, quien llegó en septiembre tras la destitución de Jorge Almirón, con el objetivo de clasificar al equipo a Copa Sudamericana.

Pero hasta el momento la tarea corre peligro, pues el Cacique llega a la última fecha del torneo fuera de la zona de clasificación y no depende de sí mismo para meterse al certamen continental.

Si bien hay directores de Blanco y Negro que están bastante conforme con el trabajo y el manejo que ha tenido el Tano Ortiz, su continuidad dependerá de lo que suceda el próximo domingo en el partido contra Audax Italiano.

El cuadro popular necesita vencer a los Itálicos y esperar que Cobresal pierda ante Ñublense en Chillán, para así quedarse con la séptima plaza y clasificar a Copa Sudamericana.

La fecha en que se definirá el futuro de Fernando Ortiz

Si los resultados se dan, esa misma noche se confirmaría la continuidad del DT de 47 años para la temporada 2026. Por el contrario, si Colo Colo queda eliminado, el directorio de ByN tendrá que revisar la cláusula de su contrato por objetivo no cumplido, donde el día clave sería el martes 9 de diciembre, tras el feriado.

Aun así, es difícil que el ex Santos Laguna deje la tienda alba, a menos que el resultado contra Audax Italiano fuera catastrófico.

Pese a todo lo anterior, el estratega trasandino está confiado en que seguirá al mando del Eterno Campeón, incluso ya está planificando la pretemporada que comenzará el 3 de enero. También se ha reunido con la gerencia deportiva y la dirigencia para ver la conformación del plantel 2026.

Fernando Ortiz confía que continuará en Colo Colo. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Colo Colo vs. Audax Italiano?

El partido de Colo Colo contra Audax Italiano está programado para el domingo 7 de diciembre a las 18:00 horas en el Estadio Monumental, por la fecha 30 de la Liga de Primera 2025.

En síntesis