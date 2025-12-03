Este miércoles comenzó con una negativa noticia para Colo Colo, luego de la información que se dio a conocer en Uruguay por el futuro del arquero Brayan Cortés, quien estaba a préstamo en Peñarol.

Tras el cierre de la temporada en el fútbol charrúa, donde el pasado domingo el Manya perdió el título ante Nacional, la dirigencia carbonera decidió no hacer uso de la opción de compra por el portero chileno.

El Indio Cortés tendría que regresar al Cacique después de cinco meses defendiendo el arco de Peñarol, donde tuvo muy buenas actuaciones, pero también dejó algunas dudas, especialmente en partidos decisivos.

La información la dio esta mañana el periodista Wilson Méndez en Carve Deportiva, quien expuso la lista de seis jugadores que no continuarán en el Campeón del Siglo para la temporada 2026.

Además de Cortés, no seguirán Héctor Villalba, Damián Suárez, Gastón Silva, Pedro Milans y Mathías De Rittis.

Cabe recordar que Colo Colo había acordado una opción de compra de 1,2 millones de dólares por el 80% del pase del iquiqueño, cifra que finalmente no llegará a las arcas del cuadro popular.

Brayan Cortés tendrá que volver a Colo Colo. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

Es más, la semana pasada el propio presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, había adelantado que hasta el momento no habían tenido ningún acercamiento de la dirigencia de Peñarol para hacer efectiva esta opción.

Considerando todo lo anterior, el golero de 30 años tendría que volver al Estadio Monumental y presentarse a la pretemporada que iniciará el 3 de enero, ya que tiene contrato vigente con los albos hasta 2027.

Con esto, el entrenador Fernando Ortiz no iría en busca de un nuevo arquero, como se tenía contemplado si es que Cortés se quedaba en el país oriental.

En síntesis