Colo Colo tuvo que ponerse el overol para clasificar a las semifinales de la Copa Libertadores Femenina, toda vez que el cuadro albo derrotó por la cuenta mínima a Libertad y avanzó a la fase de las 4 mejores del continente.

Una de las buenas figuras que tuvo Colo Colo frente a las paraguayas fue Dahiana Bogarín, jugadora de esa nacionalidad quien habló con ‘Cortita y al pie’ una vez finalizado el encuentro y sacó aplausos por su declaración de amor al cuadro albo.

Consultada sobre qué significaba la institución para ella, Bogarín sacó un conejo del sombrero y le la lanzó flores al Cacique: “Yo creo que ahora, en este momento que estoy viviendo, Colo Colo lo es todo para mí”.

La seleccionada paraguaya se proyecta para largo en el Estadio Monumental y quiere seguir defendiendo el escudo de la misma manera en que lo ha venido haciendo: “Estoy defendiendo muy bien el escudo y lo voy a seguir haciendo siempre”, aseguró.

Lo cierto es que, de la mano de Dahiana Bogarín, Colo Colo se metió de lleno en las semifinales de la Copa Libertadores de América y ahora buscará avanzar a la gran final del torneo cuando tenga que enfrentar al Deportivo Cali.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Este miércoles 15 de octubre a las 4 de la tarde, Colo Colo disputará las semifinales de la Copa Libertadores de América ante Deportivo Cali, encuentro que se llevará a cabo en Buenos Aires.