Colo Colo femenino logró la hazaña esta tarde y derrotó a Libertad de Paraguay en los cuartos de final de Copa Libertadores. Mary Valencia volvió a ser la heroína de las albas anotando el único tanto del compromiso.

Fue en el minuto 60′ de partido que, tras un gran centro de Michelle Olivares, la goleadora volvió a marcar para el “Cacique” dándole el paso a la fase de cuatro mejores del certamen continental.

Solo restaba conocer quién sería el siguiente rival del popular en semifinales. Este se concretó al cierre de la jornada dominical tras el compromiso entre Sao Paulo de Brasil y Deportivo Cali de Colombia.

¿Quién será el próximo rival de Colo Colo femenino en semifinales de Copa Libertadores?

Fue finalmente el Deportivo Cali de Colombia el equipo que logró instalarse en semifinales de Copa Libertadores femenina 2025.

El cuadro cafetalero se impuso por 2 a 0 ante el Sao Paulo. El primer tanto fue obra de María Nisa Marquínez tras un grosero error de la zaga defensiva brasileña, mientras que el segundo llegó gracias a Paola García desde los 12 pasos.

Colo Colo femenino vs. Deportivo Cali: fecha y hora de las semifinales de Copa Libertadores

Ahora, Colo Colo femenino se enfrentará al Deportivo Cali por las semifinales de Copa Libertadores. ¿Cuándo? el miércoles 15 de octubre desde las 16:00 horas en el Estadio Florencio Sola.