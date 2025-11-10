Si le han aparecido reels, posteos o noticias de Ignacia Fernández en sus dispositivos digitales no es nada ‘gratuito’. La joven de 27 años se coronó este domingo como la nueva Miss Chile que representará al país en el certamen de Miss Mundo. Antes en 2024, estuvo cerca de ser la representante nacional para Miss Universo, sin embargo, en dicha ocasión fue Emilia Dides la que se quedó con la corona.

Lo habitual es que las mises exhiban, lógicamente su belleza y desplante sobre una pasarela. Lo particular de la representante de Las Condes es que, además de eso, la rompe a nivel local e internacional junto a su banda de death metal, Decessus.

Para quien no esté familiarizado con la música pesada, el death metal es de los géneros más pesados dentro de los pesados. Es decir: de esos que quienes no tienen el oído acostumbrado a ese tipo de sonidos, creen que todo son ruidos, tarros y gritos endemoniados que ojo, en parte sí lo son. Allá cada uno si lo ve malo o no.

Decessus junto a su vocalista y creadora Ignacia Fernández, reciente ganadora del Miss Mundo Chile (Foto: Decessus)

Ignacia Fernández formó Decessus en 2020. Al poco tiempo junto a los músicos Carlos Palma (guitarra), Martín Fénix (batería) y Jaime Pape (bajo), logró renombre internacional y fue la banda que representó al país en una exitosa gira por Europa que los llevó al gran escenario del Helsinki Metal Festival en Finlandia, uno de los festivales del género más importantes del planeta.

Su talento: cantar metal con vestido de gala, algo que mediáticamente es atípico, razón por la que gigantes féminas del género como Amy Lee (Evanescence) o Cristina Scabbia (Lacuna Coil) la elogiaron, y acaparó además la atención de gigantes de la industria de las comunicaciones como Loudwire, Revista People, El Mundo de España y más. ¿Ahora entiende mejor porqué le apareció un reel o alguna noticia de ella en su feed?

Ignacia Fernández y su lado futbolero… o algo de ello

Pero no solo de metal, pasarelas, cámaras y modelaje conoce esta talentosa muchacha que ya ha sido rostro de marcas de telefonía, aguas minerales y marcas de cosméticos.

El 2024, BOLAVIP pudo conversar en exclusiva con Ignacia Fernández tras un mensaje de felicitación que dejó en las redes de Colo Colo cuando el ‘Cacique’ de Jorge Almirón selló su paso a octavos de final de la pasada edición de la Copa Libertadores de América.

En aquella oportunidad, la miss metalera aclaró su comentario en las redes del Popular: “Si bien mi familia es fanática de Católica desde siempre, yo no soy futbolera, no sigo ningún equipo”.

De igual forma, dejó en claro que gran parte de su círculo sí sigue al ‘Cacique’: “Sí me llamaba la atención Colo Colo. Todos mis amigos eran del Colo, me gustaban sus colores y su insignia. Pero futbolera no soy”.

“Me alegro mucho por Colo Colo y su gente, sus hinchas, como dije anteriormente, encuentro súper lindo y positivo el impacto que tiene un triunfo en la gente. La alegría que les genera, creo que todos sus hinchas hoy se despertaron y fueron más felices en el trabajo. Eso es lo que me gusta, que genere algo positivo y alegre en la gente, me alegro por ellos”, declaró en aquella ocasión.

Con La Roja bien puesta

A pesar de declararse una persona no futbolera, Ignacia sí está con La Roja bien puesta y, cómo no, si será nuestra bandera la que deberá defender ante el mundo el año entrante en el certamen de belleza mundial que se llevará a cabo en Puerto Rico.

“Las pocas veces que veo partidos es cuando juega la Selección Chilena. Más allá del deporte en sí, encuentro muy lindo y positivo el impacto que tiene en la gente, la forma en que la personas se unen, se alegran, festejan. No importa qué esté pasando pero si la Selección gana un partido, toda la gente en Chile esta feliz y positiva”, reconoció.

Finalmente, recuerda su mejor anécdota viendo los partidos de Chile, hito que a más de alguno le traerá algún recuerdo: “Cuando era chica y fue el mundial del 2010 en Sudáfrica, veíamos los partidos en el gimnasio de mi colegio y estábamos todos muy felices. Eso me gusta, el sentimiento colectivo y la alegría de la gente”.

DATOS CLAVE

Ignacia Fernández, la nueva Miss Chile 2025, representará al país en el certamen de Miss Mundo en Puerto Rico.

La joven de 27 años es vocalista de la banda de death metal Decessus, la cual tuvo una exitosa gira por Europa y tocó en Helsinki Metal Festival en Finlandia.

Ignacia Fernández no se declara futbolera, aunque reconoció que sus amigos y familiares siguen a Colo Colo y Universidad Católica, respectivamente, aunque La Roja llama más su atención de forma personal.