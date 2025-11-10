Colo Colo consiguió un valioso triunfo por 2-1 sobre Unión Española en Santa Laura, resultado que le permite seguir soñando con clasificar a la Copa Sudamericana.

Sin embargo, el ambiente en el club no quedó del todo tranquilo. En paralelo al alivio futbolístico, una declaración de su capitán, Esteban Pavez, desató controversia y encendió las alarmas en el Monumental. ¿Qué dijo?

En una conversación con el podcast del Sindicato de Futbolistas Profesionales, el mediocampista albo aseguró que Universidad Católica era “la mejor institución del país”.

Esteban Pavez fue blanco de críticas por parte de los hinchas albos | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Las redes sociales reaccionaron con dureza y en el camarín se instaló la sensación de que el líder del equipo había cometido un error de timing en un momento decisivo de la temporada.

Coke Hevia critica duramente al capitán de Colo Colo

En ese contexto, el periodista Jorge Coke Hevia no se guardó nada en el programa Pauta de Juego de Radio Pauta y fue tajante respecto del futuro del volante en el club.

Incluso, para el comunicador, las palabras del jugador de 35 años cruzaron un límite simbólico que podría costarle caro dentro de la interna alba.

“Esteban Pavez, el capitán de Colo Colo, no sigue en diciembre. Después de sus declaraciones, al margen de si estamos de acuerdo o no, no es el momento para decirlo”, afirmó Hevia.

El periodista fue aún más crítico con el contexto en que se dieron los dichos. “El fútbol chileno no está preparado para nada y menos para una declaración así, menos en este momento, menos con su rendimiento, menos con el Centenario”, sentenció.

En síntesis…

Las declaraciones de Esteban Pavez sobre Universidad Católica siguen generando repercusiones en Colo Colo.