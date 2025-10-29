El martes 28 de octubre se llevó a cabo la avant premiere de la película Eterno, largometraje que recoge gran parte de la historia de Colo Colo en conmemoración por los cien años de historia de la institución.

El evento estuvo lleno de grandes referentes históricos del club, así como también una gran cantidad de personalidades del espectáculo que son fanáticos hinchas del Popular.

Uno de ellos fue el reconocido comediante nacional Dino Gordillo, quien reveló sus dos grandes motivos para decir presente en el adelanto de esta producción filmográfica: primero, su fanatismo por Colo Colo, y segundo, su hija fue productora de dicho trabajo audiovisual.

En diálogo con la prensa, el humorista contó: “Maravilloso por dos cosas, desde la infancia colocolino y vialino también. Pero más por mi hija que fue una de las productoras de este documental así que feliz”.

Pero como buen comediante, no podía dejar pasar la oportunidad de lanzar una ‘tallita’: “Vengo a ver su trabajo y, como padre, más hinchado que paloma caliente como dicen”.

“Feliz por Colo Colo y sus cien años, por todos los que han pasado por esta gran institución y todos los que han estado en Colo Colo en las buenas y en las malas”, cerró.

