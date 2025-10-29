Este martes 28 de octubre se llevó a cabo la avant premiere de la película Eterno, filme que recoge parte de la historia de Colo Colo que, este 2025, está conmemorando sus cien años de existencia como institución.

Varias figuras tanto del fútbol como del espectáculo nacional se hicieron presentes en este evento. Uno de ellos fue el recordado zaguero Miguel Riffo, recordado por muchos por su gran valor dentro de la cancha defendiendo los colores del popular, quien pese a luchar con una malformación en una de sus piernas, se hizo de un espacio en el corazón de los hinchas Albos.

Pero este 2025 no ha sido nada bueno para el ‘Cacique’. Quedó eliminado tempranamente de Copa Chile y también le dijo adiós en fase de grupos a la Copa Libertadores. Hoy, su ‘premio de consuelo’ sería solo instalarse en copas internacionales, ya que matemáticamente desde hace varias fechas ya no cuenta con chances de revalidar el título obtenido en 2024.

Miguel Riffo analiza el mal momento de Colo Colo

En el mencionado evento, el exdefensor de Colo Colo habló del mal año que ha vivido la institución en lo deportivo: “En el fútbol, desde muy niño uno aprende a vivir con el triunfo y la derrota. Lo importante de esta institución es que año a año lucha por ganar campeonatos”.

Miguel Riffo saca pecho por Colo Colo a pesar del mal momento que atraviesa el club.

Pese a todo, Riffo intenta ver el vaso medio lleno y saca a relucir la historia de éxitos del cuadro albo: “La historia así lo dice, es el equipo más campeón de Chile. Sin dudas que hay omentos buenos y malos, pero la esencia del colocolino es luchar en todo momento por ganar cada partido, ganar cada campeonato”.

“Desafortunadamente este año no ha sido el ideal, pero con una historia sin duda para sentirse orgulloso y vuelvo al inicio. Para mí, ser parte de esta linda institución es un orgullo”, recalcó.

Miguel Riffo pone la pelota al piso en Colo Colo

La avant premiere del filme “Eterno” de Colo Colo se realizó el martes 28 de octubre.

El exzaguero Miguel Riffo lamentó la eliminación de Copa Chile y Copa Libertadores este año.

Riffo destacó que Colo Colo es el equipo más campeón de Chile a pesar del mal año deportivo.