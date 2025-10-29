Un Estadio Nacional envuelto en silbidos fue el escenario de un nuevo capítulo en el “año difícil” de Colo Colo. El equipo que dirige Fernando Ortiz no pudo pasar de un amargo y frustrante empate ante Deportes Limache, un resultado que sabe a derrota y que agudiza la crisis futbolística del Cacique.

Lo que debía ser un partido para recuperar la confianza terminó en una exhibición de impotencia, con un equipo falto de ideas para doblegar a un rival ordenado que se llevó un punto de oro desde Ñuñoa, desatando la furia de una hinchada que ya no tiene paciencia.

Todos los dardos apuntan hacia el estilo de juego del cuadro albo y de algunos de sus jugadores más experimentados, ya que el equipo está peligrosamente cerca de quedarse sin opciones de clasificar a la Copa Sudamericana 2026.

Vidal y compañía se han ganado las críticas de los acérrimos simpatizantes del Cacique | FOTO: Andres Pina/Photosport

Arturo Vidal le pide paciencia a los hinchas de Colo Colo

En medio de este tenso ambiente, fue el máximo referente del plantel, Arturo Vidal, quien dio la cara. Presente en la Avant Premiere de la película “Eterno“, el “King” enfrentó los micrófonos para enviar un mensaje directo a los fanáticos.

Lejos de esconderse, reconoció el momento, pero blindó la actitud del camarín con una frase que resuena en el Monumental: “Agradecer al hincha, ha sido un año difícil. Sigan confiando, el equipo está dando todo. Los resultados van a llegar, nos estamos sacando la cresta”.

La declaración del bicampeón de América es un intento por apagar el incendio y renovar el pacto con una galería que exige resultados inmediatos. Sin embargo, la realidad es que el crédito futbolístico se agota y el conjunto popular está obligado a que esos “resultados” lleguen ya, si no quiere que esta difícil temporada termine en un fracaso rotundo.

¿Cuándo es el próximo partido de Colo Colo?

El siguiente partido de Colo Colo por la Liga de Primera será frente a Ñublense. Dicho compromiso se jugará el próximo sábado 1 de noviembre a contar de las 18:00 horas en el Nelson Oyarzún.