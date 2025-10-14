Este martes hubo conferencia de prensa en Colo Colo donde habló con los medios el delantero Marcos Bolados, quien está teniendo una nueva oportunidad luego con la llegada del entrenador Fernando Ortiz.

Cabe recordar que el antofagastino no estaba siendo considerado en el ciclo anterior al mando de Jorge Almirón, pese a ser de las pocas opciones en el ataque.

En esta nueva era el jugador de 29 años ha tenido otra oportunidad de brillar, comenzando con el pie derecho en la goleada de 4-0 contra Deportes Iquique, donde fue titular y abrió la cuenta jugando como centrodelantero.

En esa línea, Bolados aprovechó los micrófonos para enviar un mensaje al interior del cuadro popular para ser considerado con mayor frecuencia en esta posición.

“La verdad que sí, le comentaba a compañeros y al técnico igual que me acomoda harto a veces jugar de ‘9’, porque no tengo la línea pegada atrás, puedo jugar izquierda, picar por derecha, puedo bajar, entonces me siento como más libre, encuentro que me gusta más”, comenzó diciendo.

“En lo personal siempre uno entrena para jugar, si te toca fuera, uno entrena para ser titular, para entrar y hacerlo bien, tratar de quedarte adentro. La competencia es fuerte, tienes que estar fuerte acá, no puedes bajar los brazos, tienes que seguir entrenando que es lo único que te va a dar para poder jugar”, agregó sobre su esfuerzo para ser titular.

También recordó las lesiones que sufrió en la primera parte de la temporada que le impidió tener mayores opciones: “Tuve mis lesiones al principio pero ya pasó, no puedo volver atrás. Hay que seguir entrenando, siempre entrenar hasta que se te da la oportunidad y poder hacerlo bien, para poder estar en el siguiente partido y te puedan considerar más”.

El nuevo esquema en Colo Colo

Marcos Bolados también fue consultado por el cambio de esquema que ha implementado el técnico Ortiz en Colo Colo, pasando del 4-3-3 o 3-5-2 al 4-2-3-1, el que habría sido bien recibido por el plantel albo.

“La verdad que el nuevo esquema me agrada harto, nosotros creemos que es un buen arma para poder atacar, juntamos gente para un lado, tiramos para el lado contrario y se abren más espacios jugando de esa manera”, contestó.

“Nos gusta este sistema nuevo, encuentro que podemos atacar más, llegamos más, con Iquique se vio eso. Yo sentía y le decía a mis compañeros que el primer tiempo llegábamos mucho y hace rato que no sentíamos eso”, insistió.

marcos Bolados lleva 3 goles y una asistencia en 19 partidos con Colo Colo este 2025. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo partido del Cacique será de visita ante el líder Coquimbo Unido, programado para el domingo 19 de octubre a las 12:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, válido por la fecha 24 de la Liga de Primera 2025.