Colo Colo se entrena pensando en el duelo del domingo ante Coquimbo Unido por la Liga de Primera 2025, pero el plantel femenino hace lo propio al otro lado de la cordillera pensando en las semifinales de la Copa Libertadores de América.

Hasta Buenos Aires llegó Aníbal Mosa para acompañar al plantel liderado por Tatiele Silveira, DT que tiene a las albas instaladas entre las 4 mejores de América y con la ilusión intacta de meterse a la gran final continental.

Tatiele Silveira tiene a Colo Colo entre las 4 mejores de América. | Foto: Photosport

El mandamás de Blanco y Negro conversó en conjunto con Silveira con ESPN Chile, donde hizo un bombástico anuncio: “Cada día nosotros estamos reforzando el concepto de que queremos que el fútbol femenino tenga el mismo estándar que el masculino”, dijo.

“Hoy día, por ejemplo, el staff que tiene Tati es muy similar al de masculino. El apoyo en los temas operativos como traslado y/o operación son idénticos al masculino. No tiene que haber diferencias entre el fútbol masculino y femenino”, sumó.

En esa línea, Mosa cierra diciendo que “Nos hemos dado cuenta que las decisiones que se han tomado han sido acertadas, el plan de Tati funcionó, las jugadoras ponen en marcha eso. Este es el nivel que tiene que tener Colo Colo Femenino entre la 4 mejores de América”.

¿Cuándo juega Colo Colo Femenino?

Las albas enfrentarán este miércoles 15 de octubre a las 4 de la tarde a Deportivo Cali de Colombia, duelo válido por las semifinales de la Copa Libertadores de América Femenina donde Colo Colo quiere salir victorioso.