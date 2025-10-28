Colo Colo se quedó con las ganas de celebrar una victoria ante Deportes Limache el día de ayer, donde si bien iba ganando 2-0, no supo aguantar el resultado y el cuadro de la Región de Valparaíso se lo empató en el último suspiro.

Uno que no tuvo una buena jornada en el Estadio Nacional fue Mauricio Isla, histórico bicampeón de la Copa América con La Roja quien el día de ayer no estuvo en un buen día y no logró desequilibrar como en otras ocasiones.

Cuando el ‘Huaso’ pensaba que lo peor que le podía pasar en el día era su opaco partido con el Cacique, sufrió un nuevo revés en la noche: según evidenció el propio jugador a través de su cuenta personal de Instagram, sufrió un robo en su vehículo.

La denuncia de Isla en RRSS. | Foto: Instagram

“Me robaron en Barrio Italia, Providencia. Por favor si saben de algo ofrecemos recompensa por el carnet y la licencia”, colgó el jugador con un video en donde evidencia los vidrios rotos de su vehículo estacionado.

Así las cosas, el 27 de octubre de 2025 quedará como un día para el olvido para Mauricio Isla, quien no solo sufrió en el Estadio Nacional ante Limache, sino que también en Providencia a manos de la delincuencia.

El próximo partido de Colo Colo

Mauricio Isla y el resto de sus compañeros tendrán que dar vuelta rápidamente la página y pensar en el partido ante Ñublense en el Estadio Nelson Oyarzún, el cual está pactado para el sábado 1 de noviembre a las 6 de la tarde.