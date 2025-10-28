Colo Colo se quedó sin bencina el día de ayer en el segundo tiempo ante Deportes Limache y terminó igualando ante el cuadro de la Región de Valparaíso, resultado que complica las chances albas de clasificar a la próxima edición de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

Uno que reaccionó con enfado tras la igualdad alba en el Estadio Nacional fue nada más ni nada menos que Claudio Borghi, ex entrenador de los albos quien en ESPN Chile despotricó contra el club y le llamó la atención a Fernando Ortiz.

“Estoy enojado por muchas cosas de este centenario desastroso de Colo Colo, no solo en lo deportivo, sino que también celebraciones que no se hicieron”, arrancó diciendo el técnico tetracampeón con los albos.

Ortiz no se salvó de las críticas. | Foto: Photosport

En esa línea, revela que “Mañana se va a presentar la película de Colo Colo y me preguntaron si iba, pero no estoy invitado. No me gusta cómo se está manejando Colo Colo”, complementó el ‘Bichi’.

En el cierre, le pega un duro palo a Fernando Ortiz: “Ortiz no puede decir ‘seguimos sumando’, eso no le gusta a la gente. Vas ganando un partido con un equipo que va peleando el descenso, lo normal es que Colo Colo gane. Es para preocuparse el nivel de muchos jugadores”, cerró.

Ahora, el Cacique tendrá que enfrentar a Ñublense en Chillán con la obligación de lograr los tres puntos y rezar para que Cobresal no gane su compromiso y, de esa manera, se aleje aún más en la tabla de posiciones.

Colo Colo en la tabla

Colo Colo se ubica en la octava posición de la Liga de Primera 2025 con 35 puntos, muy lejos de los 41 que exhibe Cobresal en la séptima ubicación. De momento, los nortinos estarían agarrando el último cupo a la Copa CONMEBOL Sudamericana 2026.