Colo Colo tiene un sinfín de historias de promesas que no pudieron exhibir todo su talento en el primer equipo. Una de ellas vive un drama: no ha llegado a acuerdo para continuar su carrera en 2025. Por el momento, entrena con el Sifup.

A pesar de tener propuestas sobre la mesa, no ha cerrado ninguna negociación, por lo que medita dejar el fútbol por un tiempo: necesita trabajar. Espera por el nacimiento de su hija.

Ese es el caso de Luca Pontigo. A sus 30 años, la recordada joya de Colo Colo busca equipo para esta temporada tras salir de San Antonio Unido. Por el momento, su futuro está en incertidumbre.

Así lo manifestó a AS CHILE, detallando su situación. No descarta dejar su carrera de lado para irrumpir en otro tipo de labores. Su familia necesita el sustento económico.

“Tuve una instancia de irme para afuera, pero estoy esperando algunas cosas acá. Además, estoy esperando el nacimiento de mi hija que está a dos o tres semanas de que nazca, es importante quedarme acá por esto mismo”, señaló.

“Siempre me he dedicado al fútbol, no me ha tocado estar trabajando, pero son cosas que uno tiene que ir pensando. En el caso de no llegar a ningún acuerdo con un club, uno tiene que agarrar sus cosas y empezar a trabajar“, agregó.

Luca Pontigo fue promesa de Colo Colo. Actualmente, entrena con el Sifup en búsqueda de nuevo club.

Sueña con Colo Colo

Durante estos días, Luca Pontigo se encuentra entrenando con el Sifup. Sin embargo, sueña con algún día volver al lugar en el que sorprendió a todos con su talento: el Estadio Monumental. Estudia en el INAF para ser entrenador.

“Es una opción. Sería bonito volver a uno donde se formó. Varios profes que están hoy en día los conozco. Uno tiene que ir de apoco como van saliendo las cosas“, cerró.