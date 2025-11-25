En Colo Colo volvió la alegría tras la goleada del pasado domingo por 4-1 sobre Unión La Calera, en la antepenúltima fecha de la Liga de Primera 2025, que los metió en zona de clasificación a Copa Sudamericana.

De todos modos, la tarea no está concluida y ahora lo deben reafirmar en las dos fechas finales, donde enfrentarán a dos rivales directos: Cobresal y Audax Italiano.

En esa línea, el histórico Patricio Yáñez le puso todas sus fichas a los albos, incluso les metió miedo a los equipos que enfrentará en esta recta final del torneo.

“Agarró la presa ya Colo Colo, no la suelta. Yo creo que los problemas que tiene Colo Colo son mejorar lo que hace Colo Colo, si no es el rival. Tú le puedes poner cualquier rival que si Colo Colo hace un buen partido con lo que tiene, lo juega, lo compite, lo puede ganar”, comenzó diciendo esta jornada en Radio Agricultura.

Pato Yáñez confía que Colo Colo clasificará a Copa Sudamericana. (Foto: Diego Martin/Photosport)

Seguido, el Pato Yáñez profundizó en los problemas internos que ha tenido el cuadro popular esta temporada del centenario.

“Entonces, no es el tema Cobresal, no es el tema La Calera. El tema es que Colo Colo se encuentre futbolísticamente, que Colo Colo muestre el plantel que se armó a principio de año, que era para ganar el campeonato, para mínimo llegar a cuartos de Copa Libertadores y que ha sido un verdadero fiasco. Ha sido un fracaso por donde se le mire, dentro y fuera de la cancha”, señaló el exfutbolista.

Finalmente, el campeón de la Copa Libertadores 1991 remarcó que los albos son los favoritos para quedarse con la clasificación a la Copa Sudamericana 2026.

“Yo creo que ya alcanzado esta cuestión y por lo que mostró básicamente en el primer tiempo frente a Unión La Calera, no creo que vaya a soltar la presa”, cerró.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo partido de Colo Colo será de visita ante Cobresal, el viernes 28 de noviembre a las 20:00 horas en el Estadio El Cobre de El Salvador, por la fecha 29 de la Liga de Primera.

