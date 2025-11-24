La goleada de Colo Colo sobre Unión La Calera por 4 a 1 trajo alivio y expectativas en Macul, puesto que el triunfo permitió a los Albos meterse nuevamente en zona de clasificación a la Copa Sudamericana desplazando a Cobresal en la recta final del torneo. Sin embargo, a solo días del decisivo duelo entre ambos elencos, un inesperado problema extradeportivo comenzó a complicar el panorama.

Según información de ADN Deportes, la jefatura de Carabineros de Copiapó y el delegado presidencial de la Región de Atacama, Rodrigo Illanes, expresaron su rechazo al horario programado por la ANFP para el partido entre los ‘Mineros’ y el ‘Cacique’, fijado para este viernes a las 20:00 horas en El Salvador. El motivo no es menor y escapa totalmente al ámbito deportivo.

¿La razón? Las autoridades explicaron que no habrá disponibilidad de personal policial durante esa franja horaria debido al inicio de la Teletón, evento nacional que requiere despliegue operativo en distintas ciudades del país, incluyendo la región. Ante esa limitación, la organización del encuentro queda en entredicho.

Los cambios que podría sufrir el partido entre Colo Colo y Cobresal

Frente a este escenario, las autoridades plantearon dos alternativas: disputar el partido sin público o adelantar su horario para que exista contingente disponible. Ambas opciones ya están sobre la mesa y deberán ser evaluadas de manera urgente, dada la cercanía del compromiso y la relevancia que posee.

Pese a las dificultades, la dirigencia de del cuadro nortino inició gestiones inmediatas para mantener el horario original, apuntando a no alterar la planificación logística del club, especialmente pensando en su localía y en lo que significa el encuentro para sus aspiraciones de clasificar a un torneo internacional.

De momento, el choque entre Cobresal y Colo Colo sigue programado para este viernes a las 20:00 horas, pero su realización en ese horario está en duda. Las próximas horas serán clave para determinar si el duelo decisivo se juega como estaba previsto, se adelanta o finalmente se lleva a cabo sin público en las tribunas del estadio El Cobre.



DATOS CLAVE

Las autoridades de Copiapó y el delegado presidencial Rodrigo Illanes rechazaron el horario (20:00 horas) del partido entre Cobresal y Colo Colo de este viernes.

El motivo del rechazo es la falta de personal policial debido al inicio de la Teletón, que requiere despliegue operativo.