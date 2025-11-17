Un conflicto interno remeció las últimas horas en Huracán, justo en el momento más tenso del torneo. Versiones desde Argentina apuntan a una fuerte discusión entre dos referentes del plantel, episodio que habría terminado por fracturar por completo la convivencia en el vestuario del ‘Globo’. Y en el centro de la polémica aparece un viejo conocido del fútbol chileno: Leonardo Gil.

El elenco dirigido por Frank Kudelka, otrora DT de Universidad de Chile, vive un presente crítico. Huracán necesita un milagro para meterse en los playoffs del Torneo Clausura, pero el panorama se complicó aún más luego de las declaraciones del ex Colo Colo tras el empate ante Newell’s, donde dejó entrever que no todos habrían tenido la intención de ganar aquel partido clave.

En plena transmisión oficial, el exvolante albo lanzó frases que rápidamente se viralizaron, acusando a algunos jugadores de “ir para atrás”. “Pechos fríos de m…”, se alcanzó a leer en su evidente molestia. Sus palabras generaron un terremoto inmediato.

Leonardo Gil vivió una tarde de furia en el fútbol argentino y ha causado el quiebre de todo el camarín de Huracán.

Luego del revuelo, el mediocampista campeón con el ‘Cacique’ tuvo que pedir disculpas públicas. Recalcó que sus dichos no iban dirigidos al plantel, aunque los gestos en la cancha parecían indicar otra cosa. Sin embargo, la polémica recién comenzaba.

Quiebre de camarín en Huracán ¿Leonardo Gil fue el culpable?

De acuerdo con información de Doble Amarilla, Gil protagonizó una acalorada pelea con el delantero y referente Ramón ‘Wanchope’ Ábila. El goleador encaró al volante y le exigió aclarar sus declaraciones, lo que terminó con el “Colo” retractándose. Pero la tensión del momento habría sido tal que el camarín quedó completamente dividido.

Aunque desde Huracán aseguran que “todo está bien”, la realidad sería muy distinta. El ambiente interno está más tenso que nunca y el equipo hoy marcha en el 12º lugar con 19 puntos. Para clasificar, no solo debe ganar en la última fecha, sino hacerlo por varios goles.

Como si fuera poco, el rival de turno será Barracas Central, un equipo duro y complicado como local. Una derrota incluso podría derivar en el fin del proceso de Kudelka y en una importante reestructuración del plantel, algo que afectaría directamente tanto a Gil como a Ábila.

El ‘Globo’ está al borde del colapso futbolístico y administrativo, y el conflicto entre dos de sus figuras solo aumenta la presión. Lo cierto es que el ex Colo Colo quedó en el centro de una tormenta que puede cambiar el futuro inmediato de Huracán.

