El pasado fin de semana el ex jugador de Colo Colo, Leonardo Gil protagonizó una tarde de furia dentro del fútbol argentino, la que sin duda ha dado mucho que hablar.

Su equipo, Huracán cayó por 2-0 ante Newells Old Boys en la fecha 15 del fútbol argentino, resultado significó la salvación del decenso para el conjunto de la ‘Lepra’, quien estaba bastante complicado con bajar de categoría.

Finalizado el encuentro, el ex jugador del ‘Cacique’ que es reconocido hincha de Rosario Central, quedó bastante furioso por lo que fue el desempeño de su equipo en este partido, en la que salió de la cancha en llamas.

La transmisión oficial captó el momento de furia del Colo’, en la que expresó: “Van para atrás, pechos fríos de…. eso es lo que son”, fue lo que indicó fuertemente el jugador de Huracán.

VIDEO: REVISA EL MOMENTO DE FURIA DE LEO GIL

Gil sale a aclarar la situación

Días después de lo que fue esta situación, el volante del conjunto ‘Quemero’ ocupó su cuenta de Instagram para referirse a esta polémica reacción, la que no dejó muy contento a los hinchas de su club.

“¡Buenas Tardes! Quería aclarar que mi reacción en caliente en el partido contra Newell’s del sábado no fue contra mis compañeros, jamás pondría en duda la honorabilidad de juego de cada uno de ellos“.

“Las pulsaciones estaban a mil en un partido tan importante para nosotros de cara al futuro, que queríamos ganar. Ante esa necesidad, reaccioné de una forma que no debería haberlo hecho. Quiero disculparme por el mal entendido a mis compañeros, cuerpo técnico y a la gente de Huracán”, declaró.