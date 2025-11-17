Damián Pizarro no está pasando por un buen momento en el Le Havre de Francia, donde tiene nula consideración por parte del técnico del equipo francés y, como si eso fuera poco, lo ha criticado públicamente al delantero nacional.

En medio de su negro presente por el viejo continente surgieron voces que pedían un retorno a Colo Colo para valorizar su carta, ya que el Cacique todavía cuenta con un alto porcentaje del jugador formado en los pastos de Macul.

Damián Pizarro dejó Colo Colo en 2024. | Foto: Photosport

Ese hipotético regreso, en todo caso, no va en la línea de Pablo Contreras: “Es complicado porque, cuando llegas a una institución fuera de Chile, estás ocupando la plaza de un compañero y te exigen mucho más. Le diría que tenga mucha perseverancia, que siga trabajando y que sea fuerte mentalmente, es lo principal”, dijo en diálogo con AS.

“El ser jugador de Colo Colo ya te hace mentalmente ser más fuerte y, además, tiene unas cualidades tremendas. Ojalá dios quiera que pueda revertir la situación que está viviendo y que tenga el mayor de los éxitos. Se lo deseo de todo corazón”, sumó.

Lo cierto es que Damián Pizarro no ve una en Europa y ya empezó a sonar con fuerza para ser jugador de Colo Colo en la temporada 2026, anotar goles y así valorizarse nuevamente en el Mercado de Fichajes.

