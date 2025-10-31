En Colo Colo presentaron al nuevo entrenador de la Sub 20, luego de la salida de Eduardo Rubio hace más de un mes. Quien ahora toma las riendas de la última categoría antes del salto al fútbol profesional es otro exfutbolista y campeón con el Cacique, Braulio Leal.

El otrora volante, formado en el Estadio Monumental y campeón en la quiebra en 2002, llegó para liderar el proyecto bajo el mandato del gerente del fútbol joven, Héctor ‘Tito’ Tapia, con quien compartió camarín en el pasado.

Leal tiene un ambicioso proyecto para la que hace poco era conocida como serie de proyección, tal como lo dio a conocer en las primeras palabras que entregó a los canales oficiales del cuadro popular.

“Estoy sumamente contento, feliz de volver a trabajar en el club, más allá que pasaba acá bien seguido, porque todos saben que soy hincha del club. Pero feliz de poder sumarme al proyecto que tiene el club para el fútbol formativo, el proyecto que tiene Tito, así que espero estar a la altura y empezar a aportar lo más rápido posible al proyecto del club”, comenzó diciendo.

“Ya tengo experiencia en trabajar en esta categoría, entonces seguramente la decisión del club y de la gente que definió que yo llegara pasa también por ahí. Porque hay identificación con el club y tengo experiencia en trabajar con estas categorías”, agregó.

Respecto a lo que tiene pensado para este nuevo desafío, indicó que su principal misión es preparar a los juveniles para llegar preparados al primer equipo.

“Espero aportar, es la categoría que está a un paso de subir al plantel profesional y hay muchos detalles que significan o que los chicos puedan aprender, integrar cosas, que ayuden a achicar ese margen que hay muchas veces entre los jugadores de la juvenil, de la proyección y del fútbol profesional. Espero poder ayudarlos a crecer y entregar al primer equipo lo mejor preparado posible a los jugadores jóvenes”, indicó.

Braulio Leal se reencuentra con Héctor Tapia en Colo Colo. (Foto: Captura)

El ADN Colo Colo

Quien colgó los botines en 2021, hizo hincapié en que quiere enfocarse en darle un estilo de juego a esta categoría, en lo que le llama el ADN Colo Colo, tal como la famosa Masía del Barcelona.

“Con el ADN Colo Colo, eso lo tenemos que tener. Acá en Colo Colo hay que ganar, a mí me gusta ganar jugando bien al fútbol, de una forma clara, una idea de juego clara. Un equipo protagonista que presiona alto, que va a intentar someter al rival y de ahí obviamente ir mejorando individualmente a los jugadores, para que den el salto al primer equipo”, completó el ahora técnico de 43 años.