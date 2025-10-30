Este jueves, el ex futbolista Braulio Leal asumió de forma oficial como nuevo director técnico del equipo de Proyección de Colo Colo luego que Eduardo Rubio dejara el cargo en agosto pasado.

Leal formado en el Monumental regresa al club tras una experiencia como entrenador de Magallanes en Primera B. El otrora mediocampista dialogó con los canales oficiales de Colo Colo tras asumir en la Sub 20 de los albos.

“Estoy sumamente contento, feliz de volver a trabajar en el club, más allá de que pasaba acá bien seguido, porque todos saben que soy hincha del club. Pero feliz de poder sumarme al proyecto que tiene el club para el fútbol formativo”, reconoció Leal.

Respecto a su regreso al club donde fue campeón en 2002 y 2006, el otrora centrocampista afirmó que “espero estar a la altura y empezar a aportar lo más rápido posible al proyecto del club. Yo ya tengo experiencia en trabajar en esta categoría. Seguramente la decisión del club y de la gente que definió que yo llegara pasa también por ahí“.

Braulio Leal asumió este jueves en la Proyección de Colo Colo (ColoColoTV).

Leal, el nuevo DT de la Proyección de Colo Colo

Sobre sus objetivos al mando de la Proyección, Leal detalló que “es la categoría que está a un paso de subir al plantel profesional, entonces hay muchos detalles que los chicos pueden aprender e integrar cosas que ayuden a achicar ese margen que hay muchas veces entre los jugadores de la juvenil, de la proyección y del fútbol profesional”, agregó.

En esa línea, reconoció que “acá en Colo Colo hay que ganar. A mí me gusta ganar jugando bien al fútbol con una idea de juego clara, con un equipo protagonista que presiona alto, que va a intentar someter al rival y desde ahí obviamente ir mejorando individualmente a los jugadores para poder integrar la idea de juego para que nos vaya bien acá, pero principalmente para mejorarlos individualmente para que den el salto el primer equipo”, concluyó.