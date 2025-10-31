En Colo Colo empiezan a dejar a un lado las promesas y están concretando los proyectos para dar mayor seguridad a los asistentes al Estadio Monumental.

Hace unas semanas el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, había adelantado que invertirían cerca de 1,5 millones de dólares en nuevos torniquetes biofaciales para mayor control en los ingresos a La Ruca.

Y ahora en el cuadro popular ya tienen bien adelantado este plan, pues firmaron un contrato con una empresa brasileña especializada a nivel mundial.

Los detalles los dio a conocer el gerente de operaciones de ByN, Gustavo Poblete, en conversación con Radio ADN, todo esto pensado para que estén en funcionamiento a partir de la temporada 2026.

“Técnicamente, vamos a instalar 122 torniquetes a lo largo de todos los ingresos al Monumental. Uno de los grandes temas que teníamos, que era la suplantación de identidad, va a quedar atrás”, partió diciendo.

“122 torniquetes en los ocho accesos, nos va a permitir que sean torniquetes de cuerpo completo. En definitiva, son torniquetes de una altura de 2,20 metros por 1,05 de ancho. Eso permite generar filas que van a ser recorridos dentro de un proceso en nuestro estadio y que permita validar al asistente a través de los puntos biofaciales o a través del rostro, y que pueda entrar a nuestros partidos todos los días”, añadió.

En esa línea, indicó que es un proyecto que ha tenido la colaboración de la fuerza policial y las autoridades: “El proyecto de reconocimiento biofacial es un proyecto concreto que estamos aplicando hace bastante tiempo y es un trabajo público privado, con OS13, OS10 de Carabineros, la delegación y por supuesto el ministerio de seguridad pública”.

También, hizo hincapié en la gran inversión que significa la implementación de estos 122 torniquetes de cuerpo completo: “Colo Colo ha invertido una cantidad importante de millones de dólares y es un proyecto a tres años”.

Así serían los nuevos torniquetes del Estadio Monumental. (Foto: Radio ADN)

Los techos del Monumental

En la instancia, Poblete también dio a conocer otro plan que sería estrenado en el próximo partido de local de Colo Colo, el 23 de noviembre contra Unión La Calera, donde buscan evitar que personas se sigan subiendo a los techos del Monumental.

“Hoy día tenemos unos proyecto que nos va a permitir que los hinchas ya no sigan subiendo a los techos, también lo estamos concretando y esperamos tener para el 23 de noviembre ese proyecto concreto”, completó el gerente de operaciones.