Uno de los titulares de Colo Colo se llevó varias criticas por su desempeño en el primer tiempo y no hacer caso a las instrucciones de Fernando Ortiz.

Este martes Colo Colo recibió a Deportes Puerto Montt por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile 2026, bajo una intensa lluvia en el Estadio Monumental.

El Cacique se había adelantado en la ida con el 1-0 y esta noche en Macul aumentó la diferencia con el gol de Javier Correa a los 11 minutos del primer tiempo.

Pese al resultado positivo, los hinchas colocolinos volvieron a perder la paciencia con uno de los titulares del equipo que dirige Fernando Ortiz, apuntando principalmente el no atender a las indicaciones del técnico argentino.

Hablamos del lateral derecho Jeyson Rojas, quien colmó la paciencia de los cibernautas albos durante el primer tiempo, recibiendo una serie de críticas en redes sociales como X.

Es más, el jugador de 24 años rozó que le cobraran un penal por una infracción en el área, la que no fue advertida por el árbitro Francisco Soriano.

Pero lo que enfureció a los seguidores del Cacique fue que intentara constantemente salir jugando a ras de piso, cuando evidentemente la cancha no lo permitía por las posas que frenaban constantemente el balón.

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Justamente el Tano Ortiz le pedía al equipo que no arriesgaran en la zona defensiva y que despejaran la pelota por el aire, para buscar a los delanteros de forma más directa.

“Qué generoso es el fútbol masculino”, “están viendo que en ese sector la pelota no corre”, “Jeyson Rojas dando un pase hacia atrás con la cancha siendo una piscina”, fueron parte de los comentarios en X.

Revisa algunos comentarios a continuación:

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