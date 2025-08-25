Este lunes se vivirá una jornada clave en Colo Colo, ya que se reunirá la comisión fútbol para analizar sobre la mesa los primeros candidatos para la dirección técnica del primer equipo, tras la salida de hace una semana de Jorge Almirón.

A la cita fueron invitados todos los directores del directorio de Blanco y Negro, quienes podrán estar atentos a la exposición del gerente deportivo Daniel Morón.

En los últimos días han salido varios nombres en los medios de comunicación, entre ellos dos bombásticos como Martín Demichelis y Gerardo Martino, pero según información de ESPN Chile ambos estarían muy lejos de las posibilidades económicas del cuadro popular.

Los favoritos para ser el nuevo entrenador de Colo Colo

Ante aquello, hay dos opciones que están mucho más a la mano y que tienen pleno conocimiento del fútbol chileno, uno incluso ya fue campeón con los albos.

El favorito del bloque que lidera Aníbal Mosa, actual presidente de ByN, es Gustavo Quinteros, justamente el antecesor de Almirón, que actualmente se encuentra sin club tras un breve paso por el Gremio de Porto Alegre.

El santafesino dirigió al Cacique entre 2020 y 2023, salvándolo del descenso y logrando cuatro títulos. Además, gusta la forma de promover juveniles, lo que es fundamental para los requerimientos del Club Social y Deportivo Colo Colo.

El segundo candidato que toma fuerza en la oposición, el bloque Vial/Ruiz-Tagle, es otro argentino. Se trata de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, quien también está libre tras salir en mayo de la Liga de Quito donde fue campeón.

El rosarino conoce el paño, ya que en Chile dirigió a Universidad de Concepción, O’Higgins, Everton, Deportes Iquique, Audax Italiano y Palestino.

Gustavo Quinteros y Pablo ‘Vitamina’ Sánchez suman adeptos en el directorio de Blanco y Negro. (Foto: Photosport)

Reuniones claves en Blanco y Negro

Esta tarde se espera que haya consenso con los nombres para que se discutan el miércoles en la reunión mensual de directorio, considerando que el domingo debería ser el último partido que dirija la dupla técnica conformada por Hugo González y Luis Pérez.

Cabe recordar que desde un inicio el propio Mosa indicó que el interinato sería por dos partidos, habiendo pasado el primero contra Palestino y ahora queda el Superclásico contra la Univeridad de Chile, a disputarse esta domingo 31 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental.