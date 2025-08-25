Este lunes se conoció la primera versión oficial de la salida del entrenador Jorge Almirón de Colo Colo, la que fue entregada por su representante, el argentino Pablo Del Río, quien aclaró los términos en que se puso fin al contrato.

El agente que también vela por los intereses del futbolista Claudio Aquino, conversó con El Deportivo, donde comentó lo que pasó en esta temporada 2025 para el olvido, que contrasta con los éxitos del 2024.

“Ni el más pesimista de los colocolinos ni el más exitista hincha del equipo contrario podía en ese momento imaginarse que podía pasar lo que pasó, pero el fútbol tiene estas cosas”, comenzó diciendo.

En esa línea, destacó lo sucedido el 10 de abril en el Estadio Monumental como el hito que marcó un antes y un después, tras el fallecimiento de los dos hinchas en la previa del partido contra Fortaleza por Copa Libertadores.

“La tragedia del 10 de abril cambió todo. A partir de ahí, algo se rompió y el equipo lo sintió. Queda la sensación de que las cosas hubiesen sido distintas si nada hubiese pasado esa noche”, indicó.

Respecto a la relación de Almirón con la dirigencia y el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, comentó: “Jorge siempre va a estar agradecido a la gente que confió en él. Como en todos los ámbitos de la vida, las relaciones humanas tienen sus momentos. Siempre vamos a estar agradecidos. Fue un 2024 soñado donde se hizo historia y un 2025 que parece una maldición”.

Pablo Del Río detalla la relación de Jorge Almirón con Aníbal Mosa en Colo Colo. (Foto: Javier Torres/Photosport)

La relación con el plantel de Colo Colo

Respecto al vínculo del DT con el plantel albo, Del Río aclaró que los jugadores siempre se pusieron a disposición del técnico, por más que algunos se molestaran al no ser considerados.

“El plantel siempre se entregó al máximo, dio lo mejor y Jorge lo valora. Aún en lo peores momentos Jorge siempre trató de defender y cuidar la integridad y la imagen de los jugadores y del club, entendiendo la caja de resonancia que significa dirigir a un club grande”, explicó.

“Si un jugador se enoja porque le toca salir del equipo no es un problema, es algo normal. Nunca vi un jugador que esté feliz porque le toca salir”, completó.

Pablo Del Río, representante de Jorge Almirón.

Jorge Almirón no quiso acogerse a la Ley Karin

Eso sí, el representante reveló que Jorge Almirón pudo haberse acogido a la Ley Karin por el hostigamiento que sufrió al momento que una facción de la dirigencia intentó sacarlo del equipo en mayo, tras el fracaso en Copa Libertadores y Copa Chile. Pero el estratega de 54 años decidió dejarlo pasar pese a la recomendación de los expertos.

“Post decisión del presidente y parte del directorio de despedirlo, varios abogados especialistas en derecho laboral le aconsejaron acogerse a la Ley Karin. Tenía pruebas suficientes y todos los argumentos necesarios para exigir cobrar la totalidad de su contrato más una indemnización. Sin embargo, por respeto al club y a sus hinchas decidió no hacerlo, rescindiendo contrato unos meses después y resignando más de dos millones de dólares”, confesó Del Río.

“En los buenos y no tan buenos momentos el entrenador siempre es el máximo

responsable y entendió que su salida servía para descomprimir”, concluyó.