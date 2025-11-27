En Colo Colo esperan por la definición del futuro de Brayan Cortés, quien está a préstamo en Peñarol y este fin de semana disputa la final del torneo uruguayo, donde terminaría su participación con el Manya.

El Indio fue cedido a mitad de temporada con una opción de compra, que estaría estipulada en 1,2 millones de dólares por el 80% del pase.

Sobre aquello en el Cacique no tienen mayores novedades, tal como lo comentó ayer (jueves) el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, en medio del lanzamiento del libro del centenario del club.

“Nosotros cuando hicimos el acuerdo con ellos, ellos estipulan una opción de compra. Si ellos quieren quedarse con Brayan Cortés nos tienen que mandar un cheque”, lanzó el timonel albo.

Luego, profundizó en que hasta el momento tampoco han recibido alguna propuesta desde el Carbonero, para negociar por el pase del iquiqueño.

“Hasta el momento no, a no ser que ellos propongan una situación diferente, a no ser que ellos propongan alguna fórmula que le pueda servir a Colo Colo y a ellos igual”, expuso Mosa.

“Pero en lo que está firmado, si ellos quieren quedarse con él, básicamente tienen que hacer uso de una opción de compra que está estipulada en el contrato de transferencia de préstamo”, remarcó el puertomontino.

Consignar que Cortés tiene contrato con Colo Colo hasta 2027 y de no continuar en Peñarol tendrá que regresar al Estadio Monumental. Definir aquello es clave, debido a que los albos también buscarían un arquero para la próxima temporada.

Brayan Cortés disputó las fases finales de Copa Libertadores con Peñarol. (Foto: Ernesto Ryan/Getty Images)

En síntesis