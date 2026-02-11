La búsqueda de un centrodelantero en Colo Colo ha sido una de las teleseries más largas de este mercado de pases 2026. Tras la caída de varios nombres, el exdelantero de Palestino, Junior Marabel, confesó en el programa “Grítalo América” de Radio ADN que estuvo a solo pasos de vestir la camiseta alba, revelando detalles inéditos de sus conversaciones con el técnico Fernando “Tano” Ortiz.

El hoy delantero de Sarmiento de Junin quien dejó una excelente impresión en Chile tras anotar 22 goles con Palestino entre 2024 y 2025, explicó que su fichaje por el “Cacique” se cayó principalmente por la lentitud de las negociaciones y la agresividad del mercado trasandino.

“Me tocó la oportunidad de poder charlar varias veces con el profe Tano. Tuve la oportunidad de casi llegar a Colo Colo, pero el fútbol argentino no te espera”, confesó el atacante de 27 años, quien finalmente firmó por Sarmiento de Junín.

Negociaciones fallidas con Unión de Santa Fe

A pesar de que el diálogo con Fernando Ortiz fue fluido y constante hasta el 5 de enero, el acuerdo económico entre los clubes nunca llegó. Marabel pertenece a los registros de Unión de Santa Fe, y según sus palabras, la dirigencia de Blanco y Negro no logró ponerse de acuerdo con sus pares argentinos en los montos o condiciones del traspaso.

Junior Marabel estuvo a punto de firmar en Colo Colo

El arrepentimiento del goleador

El paraguayo admitió que la decisión de firmar por Sarmiento fue apresurada debido a la incertidumbre que vivió el año pasado, donde se quedó sin opciones claras por esperar de más. Sin embargo, reveló que la espina de no llegar a un grande sigue ahí:

“Estando en Sarmiento ya firmando, me llamaron de varios clubes grandes. Uno dice: ¿hice bien la decisión o era mejor esperar?”. La lección: “A veces uno agarra lo que sobra y no lo que uno pretende”.

Con estas declaraciones, queda claro que Marabel era la prioridad de Fernando Ortiz para reforzar el ataque, una pieza que hoy Colo Colo sigue buscando contra el reloj tras haber descartado también a Víctor Dávila.