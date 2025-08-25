Se viven días más que clave para Colo Colo en cuanto a la búsqueda de un nuevo DT. Esta tarde, tras una nueva reunión de directorio, la lista volvió a acotarse a solo dos nombres.

Según reportó el portal DaleAlbo, Gustavo Quinteros tomó ventaja para volver a Macul tras el triste término de la era de Jorge Almirón en el “Cacique”.

Eso sí, el Bloque Vial tiene a su claro candidato: Gerardo “Tata” Martino, quien en su currículum cuenta con una experiencia como DT del FC Barcelona en 2013, además de haber dirigido al Inter Miami, Newells, Atlanta United, entre otros clubes.

El citado medio, indica que: “Quinteros sería el principal candidato luego de la reunión de este lunes. Tras ella, Aníbal Mosa dejó en claro que quieren cerrar un acuerdo el próximo miércoles, en la reunión de directorio que se realizará en el Monumental”.

Sin embargo, ratificaron que: “Aquella evaluación podría cambiar en caso de que Gerardo Martino de una respuesta positiva antes de ese plazo. La premura en el Monumental por contratar a un DT hace que se decanten por ahora en Quinteros, pero el nombre del ex entrenador del Barcelona seduce y mucho”.

¿Cuándo podría salir humo blanco en Colo Colo?

El plazo estimado para tener todo listo con el nuevo adiestrador albo es este miércoles, o al menos así lo ve el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.

Aníbal Mosa da luces de cuándo Colo Colo podría tener a su nuevo DT luego de la salida de Jorge Almirón (Foto: Photosport)

“Esperemos tener DT el miércoles. Mañana tendremos reuniones y entrevistas por zoom. La propuesta es hasta diciembre de 2026″, explicó el timonel albo.

Mientras tanto, Colo Colo se prepara también para lo que será el Superclásico de este fin de semana ante Universidad de Chile, encuentro que se jugará el domingo 31 de agosto a contar de las 15:00 horas.