Colo Colo vive días claves para lo que es la búsqueda de su nuevo entrenador tras lo que fue la salida de Jorge Almirón, en la que los dirigentes del ‘Popular’ ya indicaron que para este fin de semana ya le pondrán punto final a esta búsqueda y tendrán a su estratega definido.

Sobre esto, el ex jugador Marcelo ‘Toby’ Vega ocupó su espacio dentro del programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports para bajarle el pulgar por completo a uno de los candidatos para la banca de Colo Colo, Gerardo Martino, a quien lo fulminó y lo comparó con Ricardo Gareca.

“En México él vivía en Argentina, es un Gareca más, el ‘Tata’ Martino vivía en Argentina cuando dirigía a México, fue cuestionado y se tuvo que ir. ¿Quieren un Gareca más acá en Colo Colo?”, parte señalando Vega.

Otro de los temas que profundiza el ex futbolista, es sobre lo que ha sido la elección de la dirigencia de Colo Colo para encontrar a su nuevo entrenador, en la que considera que no hay un vínculo entre todos los nombres que hoy son opción para el club, algo que para él es clave.

Martino es opción en Colo Colo | Foto: Photosport

“Lo que me llama la atención a mí, es que tienen a cinco técnicos y hay tres que dijeron que sí. ¿Los tres técnicos piensan igual?, ¿ven el fútbol igual? tienen que ver el ADN Colo Colo, el momento en el que está y cómo tienen que sacar resultados”, remarca.

Vega se preocupa por el nuevo DT albo

Concluyendo, Vega indica que los candidatos que están hoy en día en la etapa final para llegar a Colo Colo, tienen sellos diferentes, lo que demuestra que no ha existido una búsqueda correcta para buscar a un tipo de entrenador, algo que lo preocupa.

“¿Piensan lo mismo los tres? Eso es lo que me sorprende de los dirigentes, porque no son los tres iguales, en lo que es la forma de ver los partidos y todo”, cerró.