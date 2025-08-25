En Colo Colo tienen a cinco nominados para el último microciclo de la Selección Chilena para disputar el Mundial Sub 20, donde el entrenador Nicolás Córdoba consideró a 25 jugadores, quienes serían los elegidos para jugar esta Copa del Mundo que se disputará en nuestro país entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre.

Dentro de esta quinteto del Cacique está el joven atacante Francisco Marchant, quien es la nueva joyita de los albos y gran promesa para el futuro en el fútbol chileno.

Tras conocerse esta convocatoria, el puntero de 19 años conversó con los canales oficiales del club, donde recordó sus inicios y los momentos complicados que casi lo hacen abandonar su sueño de ser futbolista profesional.

“Antes de llegar acá estaba en una escuela que hacíamos partidos todos los domingos aquí en el estadio, un día me vieron y me llamaron para que me viniera a probar”, comenzó relatando.

“Las juveniles fue una etapa hermosa que jamás voy a olvidar, fueron momentos únicos llenos de viajes, cosas que cuando sea grande los voy a recordar siempre”, añadió.

Los momentos complicados y pensar en el retiro

Luego profundizó en los momentos complejos, cuando no le salían las cosas y era postergado en las cadetes del cuadro popular.

“Tuve momentos complicados de no estar citado, me amargaba, toda esa frustración de niño cuando no jugaba, uno siempre quiere estar y más cuando uno es niño que siempre quiere jugar. Los profes del fútbol joven te dan consejos y tratan de ayudarme y me dicen que siga para adelante”, indicó.

Aunque pese a los alentadores mensajes, pensó en dar un paso al costado y dedicarse a estudiar, confesó: “Pensé en un momento como que tenía las ganas de no jugar más y dedicarme a estudiar. Ese es un pensamiento que espero nunca vuelva a pasar”.

Francisco Marchant se ha llevado gran parte de la carga de los minutos Sub 21 esta temporada en Colo Colo. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

El futuro de Francisco Marchant

Ahora siendo un jugador del primer equipo de Colo Colo, Pancho Marchant solo piensa en su próspero futuro. En esta temporada de debut ya lleva un gol y cuatro asistencias en 14 partidos oficiales disputados.

“Mi objetivo ahora en adelante en mi carrera este año es dar lo mejor para el equipo, tratar de aportar siempre, llegar lo más lejos posible, sumar la mayor cantidad de minutos, hacer más goles, dar más asistencias, y con el equipo llegar lo más lejos posible”, completó.