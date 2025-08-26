En las últimas horas, trascendió que el directo técnico argentino, Gerardo ‘Tata’Martino, es una de las cartas fuertes que tiene la dirigencia de Blanco y Negro para que asuma el desafío de ser el nuevo entrenador de Colo Colo.

Más allá del alto precio que cobra el trasandino, lo cierto es que hay otro motivo que lo aleja del Cacique según reveló el comunicador Edson Figueroa, editor de Dale Albo, en su programa ‘El canal del Edson’ en Youtube.

Colo Colo enfrenta este domingo a la U. | Foto: Photosport

En primera instancia, Blanco y Negro quiere dejar todo resuelto esta semana y Martino se comprometió a dar una respuesta la próxima, por lo que los tiempos del DT y los de la dirigencia alba no calzan mucho.

Eso no es todo: Gerardo Martino habría pedido, en caso de aceptar, una fuerte inversión para la próxima temporada y las arcas en el Cacique no están para lujos, mucho menos con los castigos que le pesan a los albos en el ámbito internacional.

Así las cosas, Gerardo Martino si bien sigue siendo una opción para ser el nuevo técnico de Colo Colo, quedó rezagado a una de las últimas preferencias por los tiempos que maneja Blanco y Negro para definir a su nuevo entrenador.

¿Quién dirige el Superclásico?

La dupla técnica conformada por Hugo González y Luis Pérez será la encargada de dirigir a Colo Colo para el Superclásico ante Universidad de Chile este domingo, donde los albos harán de local n el Estadio Monumental ante 38 mil espectadores.