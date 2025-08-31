Esta tarde, Colo Colo y Universidad de Chile se volvieron a encontrar por la Liga de Primera 2025. Pese a que no se registraron incidentes de violencia, sí hubo un trágico suceso que lamentar.

Y es que un hincha del cuadro albo perdió la vida mientras, según comentan varios periodistas y medios presentes en el recinto de Pedrero, tras caerse de una de las rejas del estadio mientras intentaba cambiarse de recinto.

“Hincha varón de 31 años intentó pasarse de galería a cordillera y cayó al intentar trepar. Fue trasladado al hospital donde lamentablemente falleció. Info vía @adnradiochile” informó el periodista Rodrigo Herrera en su cuenta de X.

Aún no existen voces oficiales al respecto, por lo que en los próximos minutos seguiremos ampliando…