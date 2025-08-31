Colo Colo inició una nueva etapa tras la salida de Jorge Almirón, y la llegada de Fernando Ortíz como director técnico ha generado expectativa en todos los rincones de nuestro país.

Su experiencia en Paraguay y México, junto a su estilo de liderazgo en clubes importantes de la Liga MX, lo posicionan como un técnico que intentará devolverle alegrías al pueblo colocolino.

El arribo del estratega de 47 años al Cacique no solo interesa a los simpatizantes albos, sino que también ha captado la atención de figuras internacionales que han compartido con él, ya sea como futbolista o como DT, tal es el caso de Sergio Canales, ex Real Madrid y actual jugador de Monterrey.

Óscar Ruggeri también felicita a Fernando Ortíz por su llegada a Colo Colo

Pero Canales no fue el único en mostrar su respaldo. Nada menos que Óscar Ruggeri, campeón del mundo con Argentina en 1986 y referente del fútbol sudamericano, se pronunció brevemente.

El ahora panelista de ESPN Argentina reaccionó al post que subió el “Tano” a su Instagram con emojis de aplausos y brazos flexionados, mostrando su apoyo y entusiasmo por el nuevo desafío del técnico en el Monumental.

El paso de Fernando Ortíz en Santos Laguna no fue el mejor | FOTO: Manuel Guadarrama/Getty Images)

Ahora, la atención estará puesta en sus próximos desafíos, donde Ortíz deberá demostrar en la cancha que el entusiasmo y las expectativas también se traducen en resultados.