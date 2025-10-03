Claudio Aquino fue sin dudas el gran refuerzo que trajo Colo Colo a principios de este 2025. Sin embargo, el que fuera el mejor jugador del fútbol argentino tras consagrarse campeón con Vélez Sarsfield de la mano de Gustavo Quinteros, no ha rendido como se esperaba en el “Cacique”.

Con Jorge Almirón, el plantel en general tuvo un año para el olvido. Aquino claramente no fue la excepción pero, al tener altas expectativas en él, ha sido constantemente apuntado tanto por la crítica como por los hinchas.

Ahora con Fernando Ortiz en la banca, la historia podría empezar a cambiar para el argentino, ya que el propio DT aseguró que le asignará una nueva tarea con la que buscará sacar a relucir el mejor potencial del jugador, tal y como lograra hacerlo en el “Fortín” la temporada pasada.

En diálogo con Radio Cooperativa, el “Tano” realizó un análisis sobre su pupilo desde que él llegó a Macul: “Claudio en el funcionamiento que tuvo en la final (Supercopa) no fue adecuado porque a lo mejor sucedieron cosas inesperadas como la expulsión y lesiones y demás”.

El nuevo rol que tendrá Claudio Aquino en Colo Colo

El DT colocolino cree que Aquino debe ser un hombre más involucrado en el ataque. Para ello, dejó públicamente en claro qué fue lo que le ha solicitado al volante.

Fernando Ortiz espera recuperar al Aquino que brillara en Vélez. (Foto: Photosport)

“¿Qué tenemos que agregar? más situación de juego, Claudio tiene que entender que tiene que llegar siempre al área para llegar a definir”, aseguró.

“Claudio es un jugador de una visión diferente, donde te puede habilitar a un pase de gol, pero espera que el delantero llegue a definir, pero yo le digo que llegué más al área y pisarla más, es el trabajo que insisto con él de lo que se vio en Vélez”, cerró.