Si bien no pudo tener su mejor partido ante Racing Club de Avellaneda, el defensor Daniel Gutiérrez es uno de los grandes proyectos salidos de la cantera de Colo Colo.

Pese a no no tener continuidad de la mano del técnico Jorge Almirón, el novel zaguero chileno descartó las ofertas de un par de equipos, entre ellos Deportes Iquique, y quiere quedarse en el Cacique a pelear un puesto de titular.

Gutiérrez sabe que la tarea no será para nada fácil, pues en su puesto tendrá que luchar con jugadores como Jonathan Villagra, Alan Saldivia y el refuerzo que llegue a ocupar la vacante que dejó Maximiliano Falcón, que hasta ahora sería Sebastián Vegas.

Daniel Gutiérrez fue duramente criticado por su rendimiento ante La Academia | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Fernando Vergara le implora a Jorge Almirón utilizar más a Daniel Gutiérrez

Fernando Vergara, recordado delantero del Popular, fue invitado al programa de Youtube llamado De Buena Fuente de DLT Sports y le exigió a Almirón utilizar más al ariqueño.

“En Colo Colo tiene que jugar Daniel Gutiérrez, tiene que jugar porque lo están perdiendo y cada vez lo van a perder más”, aseveró en un comienzo el adiestrador nacional.

“Es un buen jugador que no ha tenido continuidad. Jugó 15 partidos con Quinteros y jugó tan bien que trajeron a Emiliano Amor. Lo taparon, lo congelaron y vive congelado”, remató Vergara.

Los números de Daniel Gutiérrez en Colo Colo

Desde su debut en el profesionalismo, el defensor Daniel Gutiérrez ha disputado 56 partidos oficiales con la camiseta de Colo Colo, en los que ha aportado con tan sólo un gol.