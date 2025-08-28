Colo Colo enfrenta este domingo una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno, toda vez que los albos deben recibir a Universidad de Chile en el Estadio Monumental con la obligación de dejar los tres puntos en casa.

Fuera de la cancha, en Blanco y Negro trabajan para tener un entrenador que se haga cargo del equipo por lo que resta de la temporada y todo el 2026, donde Gustavo Quinteros y Gerardo Martino son los nombres que más consenso generan.

“El que tome Colo Colo no tiene mucho que ganar, porque el equipo podría llegar a la Copa Sudamericana, que es lo menos malo, pero tampoco mucho que perder porque no está comprometido con el descenso debido a las paupérrimas campañas de Deportes Iquique y Unión Española”, analizó el ex delantero albo, Fernando Vergara, en diálogo con El Mercurio.

Quinteros es el principal candidato en Colo Colo. | Foto: Photosport

Vergara, de manera sorpresiva, no se convence con un segundo ciclo de Gustavo Quinteros en el Estadio Monumental: “En el caso de Quinteros, llegó el primer año faltando 17 fechas, estaba 17 y terminó 16 y quedó como que salvó al equipo; en cuatro torneos ganó uno, eso en Colo Colo es más bajo que lo normal”, dijo.

“No creo que pase por el técnico, es más relevante la estructura deportiva como club, y cuando esta es débil, la dimensión del DT es mayor, ahí empieza el derroche de plata, las indemnizaciones”, agregó.

Lo cierto es que este sábado se sabrá quién es el nuevo director técnico de Colo Colo, donde todo apunta a que el nuevo estratega saldrá entre el propio Gustavo Quinteros y Gerardo ‘Tata’ Martino.

Superclásico, día y hora

El Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile está pactado para este domingo 31 de agosto a las 3 de la tarde de Chile continental en el Estadio Monumental.