Una de las nuevas promesas del Cacique dio a conocer su sentir, tras brillar en el amistoso contra Racing de Avellaneda.

Este viernes Colo Colo enfrentó a Racing de Avellaneda en un partido amistoso en Concepción, imponiéndose por 2-1 y estirando los festejos por la obtención de la estrella 35.

Una de las figuras de la jornada fue el joven extremo Francisco Marchant, quien fue el arquitecto del primer gol y luego se encargó personalmente de anotar el segundo, en lo que fue un verdadero golazo.

Tras el compromiso en el Estadio Ester Roa, el juvenil de 20 años conversó con la transmisión oficial de ESPN, donde fue consultado por esta victoria y el gran cierre de temporada del Cacique.

“Sabíamos que el partido iba a estar complicado, lo más importante que hicimos fue tomarnos este partido como un partido más, no lo miramos como un amistoso. Contento por el triunfo y por el gol”, comenzó analizando.

Luego se refirió a su evaluación de la campaña, donde sorprendió con una queja por los pocos minutos que tuvo, pese a que terminó siendo clave en los últimos partidos.

“En lo personal pensé que iba a tomar más minutos, no fue el año que yo quería en lo personal. Siempre traté de aportar, siempre traté de trabajar, hice lo posible para que, si en algún momento me tocaba, servir para el equipo y creo que fue así. No dejé de trabajar cuando no tenía minutos y gracias a Dios creo que pude estar en cancha en la 35 que es lo más lindo para mí”, destacó Marchant.

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Su postura por el futuro del DT de Colo Colo

Finalmente, fue consultado por la posible continuidad del entrenador Fernando Ortiz, quien termina contrato en diciembre. En esa línea, expresó su cariño por el técnico argentino, pero dejó claro que el equipo con él o no, competirá de gran forma en la próxima Copa Libertadores.

“Obvio, pero eso no lo veo yo. Obvio que le tengo un cariño inmenso y un placer estar en Copa. Este equipo siempre merece estar en Copa y luchar en lo más alto. Este equipo y el que esté, va a tratar de conseguir eso, de estar en lo más alto para pelear con este equipo”, completó el canterano albo.

Francisco Marchant recibió los abrazos de Fernando Ortiz en Concepción. (Foto: Eduardo Fortes/Photosport)

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¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo partido del Cacique será el clásico con Universidad Católica, programado para el domingo 22 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Monumental, válido por la fecha 28 de la Liga de Primera.