Manuel de Tezanos sin filtro contra este jugador en Colo Colo: “Poco memorable su paso”

El periodista Manuel de Tezanos dejó este duro mensaje contra este jugador de Colo Colo.

Colo Colo recibió un duro golpe dentro de la Copa de la Liga, en donde los ‘Albos’ cayeron por la cuenta mínima ante Coquimbo Unido en el norte del país e hipotecaron en gran parte la opción de avanzar a la próxima fase en esta competencia

Sobre esto, el periodista Manuel de Tezanos tomó la palabra en su programa ‘Balong Radio’ y habló de algunos rendimientos dentro del equipo de Fernando Ortiz, en la que partió con Lautaro Pastrán, quien aún no lo convence por lo que ha sido su nivel.

“Pastrán todavía no tiene un partido más o menos bueno, con Audax Italiano puede ser, pero es irregular, es poco memorable su paso por Colo Colo”, parte señalando de Tezanos.

Otro de los jugadores que entró en materia de análisis para el comunicador fueron los juveniles Francisco Marchant y Leandro Hernández, a quienes también le hace un tirón de orejas para aprovechar su oportunidad en Colo Colo.

Pastrán es apuntado por De Tezanos | Foto: Photosport

“A la edad de Marchant y Hernández tienen que ser jugadores más conscientes, además la cantidad de oportunidades que han tenido, han jugado bastante ellos”, remarcó.

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Concluyendo, De Tezanos hizo una comparación entre ambos jugadores, en la que siente que Leandro Hernández está un peldaño mejor que Francisco Marchant, en donde a este último lo ve con muy poca capacidad de resolución.

“Hernández no está tan mal como Marchant, Marchant es muy irresoluto”, cerró.

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