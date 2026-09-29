Este martes Colo Colo visitó a Deportes Puerto Montt por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile 2026, donde el Cacique busca seguir su racha y dar el primer golpe para acceder a las semifinales de este torneo.
El entrenador Fernando Ortiz solo hizo un cambio en comparación a la revancha contra Audax Italiano del pasado viernes, donde los albos se impusieron por 1-0 con gol del juvenil Gedeón Díaz.
Uno que se mantuvo en el once inicial es el canterano Francisco Marchant, que le fue designada la tarea de desequilibrar por la banda derecha, ganar última línea y buscar a uno de sus compañeros por el centro.
Francisco Marchant, el más criticado de Colo Colo tras los primeros 45 minutos en Puerto Montt (Photosport).
Pero durante el primer tiempo el atacante de 20 años no tuvo un buen cometido y los hinchas albos lo hicieron sentir en redes sociales.
Incluso, los más atrevidos pidieron su salida del equipo, acusando que ha tenido muchas oportunidades con el técnico argentino.
“¿Es necesario que Marchant siga jugando en Colo Colo?”; “¿Cuántas oportunidades le ha dado el Tano?; “Dejen a Marchant en Puerto Montt, por favor”; “El centro de Marchant, qué chuch…”, fueron parte de los comentarios de los cibernautas colocolinos en X.
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Revisa algunos comentarios a continuación:
En síntesis
- Copa Chile 2026: Colo Colo enfrentó a Deportes Puerto Montt en cuartos de final.
- Francisco Marchant: el canterano de 20 años fue titular por la banda derecha.
- Reacción en X: cibernautas colocolinos criticaron el rendimiento del atacante en el primer tiempo.