Este es el jugador de Colo Colo que ha recibido todas las críticas en el primer tiempo ante la Universidad Católica.

Colo Colo da vida en estos instantes a lo que es un nuevo clásico dentro de la Liga de Primera, en la que los ‘Albos’ se enfrentan ante la Universidad Católica en un Estadio Monumental repleto.

Dentro de lo que es este disputado duelo, el equipo que comanda Fernando Ortiz se fue en ventaja en esta primera mitad tras lo que fue el solitario tanto de Maximiliano Romero.

En estos primeros 45 minutos, los hinchas del ‘Cacique’ no tan solo se hacen sentir en el Estadio Monumental, si no que también lo hacen en las redes sociales, en donde han ido dejando su opinión sobre este clásico.

Dentro de esta primera mitad, hay uno de los jugadores de Colo Colo que ha sido el foco de las críticas por parte de los hinchas y todo esto por lo que ha sido su rendimiento en el campo de juego.

Se trata del delantero, Francisco Marchant, quien se ha ganado la gran reprobación del hincha de Colo Colo por lo que ha sido su bajo rendimiento dentro de esta primera mitad.

Marchant recibe críticas en Colo Colo | Foto: Photopsort

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“Marchant bajito mucho toque atrás y no ha ganado mucho cuando encara“, dijo uno de los hinchas de Colo Colo en sus redes sociales.

”Que tipo más malo ese muchacho Marchant. Su techo máximo es la MLS o los dorados de Culiacán”, fue lo que señaló otro fanático criticando fuertemente al jugador del ‘Popular’.

Para la segunda parte del compromiso, Marchant buscará mejorar su imagen por lo que ha sido su rendimiento en el campo de juego y tener un mejor desempeño en este clásico para Colo Colo.