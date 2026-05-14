“Tiene condiciones, pero…”: la fuerte crítica de Alejandro Lorca a Francisco Marchant en Colo Colo

El relator de TNT Sports analizó el partido del jugador de Colo Colo ante Coquimbo Unido y apuntó a la falta de variantes en su juego ofensivo.

Colo Colo sufrió un duro traspié al caer por 2 a 1 ante Coquimbo Unido por la fecha 4 de la Copa de la Liga 2026, pues el equipo dirigido por Fernando Ortiz no logró imponer sus términos y terminó dejando muchas dudas desde el funcionamiento colectivo.

Ahora, todo se definirá en la última jornada, donde el Cacique ya no depende de sí mismo, ya que un triunfo de los Piratas ante Deportes Concepción los dejará eliminados del certamen.

Uno de los futbolistas que concentró la atención durante el compromiso fue Francisco Marchant. El joven atacante albo volvió a sumar minutos y mostro algunos destellos de su talento, aunque también evidenció falencias en la toma de decisiones durante los duelos individuales.

Francisco Marchant jugó todo el encuentro ante los aurinegros | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Alejandro Lorca analiza a Francisco Marchant

En el programa Balong Noite del canal de Youtube Balong-MDTPnet, el relator Alejandro Lorca entregó una evaluación sobre el desempeño de Marchant y fue bastante claro con su diagnóstico.

“Francisco Marchant tiene muchas condiciones y a mí me gusta cómo juega el chico. Tiene buena zurda y lanza buenos centros, pero él tiene capacidad para crear algo más porque su jugada es muy predecible”, comentó.

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El comunicador profundizó en su análisis y explicó que “Tiene habilidad y velocidad, pero es predecible”, agregó Lorca, antes de cerrar con una frase que rápidamente abrió debate entre los hinchas colocolinos: “Marchant siempre hizo la misma, no hizo daño”.

En resumen…