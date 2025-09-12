Este fin de semana se disputará la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile, partido en el que debutará el nuevo entrenador de los albos, el argentino Fernando Ortiz.

El Tano sabe del desafío que tiene por delante, incluso habló en la previa para referirse a la preparación de sus dirigidos y sus sensaciones.

Mientras que en el entorno del Cacique le envían un mensaje al técnico de 47 años. Se trata de Gabriel Coca Mendoza, que en conversación con BOLAVIP indicó lo que se espera del estreno de Ortiz.

“Creo que hay un nuevo proceso, así que cada uno va a querer dar lo mejor de sí, o sino se va a quedar atrás de todo el equipo. Entonces también da un plus diferente a lo que es este partido tan especial como es el clásico”, comenzó opinando.

“También es un partido que debuta en un clásico y va a querer mostrar un cambio, una forma de jugar, un sistema de juego. Yo creo que la presión también es bastante especial, mucha presión para el técnico y sobre todo también para los que quieren mostrar el sistema de juego”, agregó.

El mensaje de Coca Mendoza paraFernando Ortiz en Colo Colo

Respecto a lo que puede pasar después de este partido, el Coca Mendoza destacó el escenario que se puede venir si es que el Tano Ortiz arranca con el pie derecho.

“Creo que es un partido en que, es o no es, si le va bien, se va por un tubo y esperemos, bueno, esperamos que el clásico lo ganemos como siempre”, expresó con alguna exigencia para el DT.

En la instancia, el campeón de la Copa Libertadores 1991 también se refirió a la nueva competencia interna que ha comenzado en el plantel albo, donde jugadores que venían borrados en el ciclo anterior de Jorge Almirón, ahora pueden tener su oportunidad.

“Buenísima, porque los pone a todos en disputas leales por un puesto y el que anda bien dice que va a jugar. Y bueno, el domingo creo que ya, por lo menos, creo que ya quiere poner a Tomás Alarcón, que lo ha visto mejor que a (Esteban) Pavez. Entonces, son cosas que pueden marcar, pueden golpear la mesa y en ese sentido creo que, bueno, el domingo vamos a ver. No especulemos antes”, completó el exfutbolista.

Fernando Ortiz alista su debut al mando de Colo Colo. (Foto: @colocolooficial)

¿Cuándo y a qué hora es la Supercopa?

La Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile se disputará este domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura. La transmisión televisiva será a través de TNT Sports Premium y en la plataforma de streaming HBO Max.