El lunes fue presentado en Colo Colo el neuvo entrenador Fernando Ortiz, quien tomará las riendas del primer equipo por todo lo que queda de la Liga de Primera 2025 y firmando contrato hasta diciembre del 2026.

Su gran objetivo es meter al Cacique en zona de clasificación a copas internacionales, para salvar en parte el año del centenario del club.

En su primera conferencia de prensa, se mostró muy amable con los medios, habló de algunos jugadores en particular y también reveló quiénes fueron claves en su arribo al Estadio Monumental.

En esa línea, el técnico argentino confirmó que Iván Zamorano le atendió el teléfono en medio de sus negociaciones con Blanco y Negro, considerando que a Bam-Bam lo conoce desde que compartieron como futbolistas en el fútbol mexicano.

“Yo siempre digo que en el fútbol lo que queda es el valor humano. El deportista va a pasar como pasamos todo en cada institución, pero lo que queda es las personas. Soy un afortunado de poder levantar el teléfono y que me conteste gente como Iván, lo referente que es para Colo Colo, para Chile, y que no dudó un segundo en contestarme. Yo soy agradecido eterno con él“, comentó el DT de 47 años.

Luego, agregó que prometió un asado para quienes hicieron posible su llegada al cuadro popular.

“Imagínate a la gente que me pudo ayudar y la gente que respondió a mi mensaje. Así que, a todos les he agradecido. A todos les he invitado a que vengan a comer un asadito. Son gente muy importante para la institución, para el país, y que estén presentes en este momento es muy gratificante para mí“, completó el Tano.

Iván Zamorano fue clave en la llegada de Fernando Ortiz a Colo Colo. (Foto: Photosport)

¿Cuándo debutará Fernando Ortiz en Colo Colo?

El Tano Ortiz debutará en Colo Colo en la Supercopa contra Universidad de Chile, la que se disputará el domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.