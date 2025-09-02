Este martes el plantel de Colo Colo retomó los entrenamientos tras la jornada libre que tuvo ayer tras haber ganado el Superclásico el pasado domingo en el Estadio Monumental.

El Cacique se impuso por 1-0 a Universidad de Chile en la fecha 22 de la Liga de Primera 2025, en lo que fue su primera gran alegría en un complejo centenario.

Y en la primera práctica de la semana, los jugadores pudieron conocer al nuevo entrenador del primer equipo, el argentino Fernando Ortiz, quien ayer fue presentado y esta jornada dirigió el entrenamiento.

El Tano llegó a primera hora al Monumental junto a su cuerpo técnico, para luego recibir a los futbolistas, a excepció de Lucas Cepeda y Vicente Pizarro que están concentrados con la Selección Chilena.

Tras una charla con el plantel en la sala de prensa de La Ruca y la práctica en las canchas de entrenamiento, quien dio unas palabras sobre este encuentro fue Arturo Vidal.

El King atendió a los medios en el portón del reducto de Macul, donde señaló lo siguiente: “Todo bien, en el entrenamiento todo bien. Primer día, así que todo bien”.

Luego, anunció que se están preparando para lo que será su próximo compromiso, nada más que la Supercopa ante la U. “Vamos a prepararnos de la mejor forma para ganar esa copa”, lanzó el volante de 38 años.

Fernando Ortiz dirigió su primer entrenamiento en Colo Colo. (Foto: @colocolooficial)

¿Cuándo debuta Fernando Ortiz en Colo Colo?

El estratega de 47 años debutará en el Superclásico por la Supercopa que se disputará el próximo domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.