Colo Colo femenino afronta esta tarde una nueva definición del Campeonato Nacional, en un partido que promete emoción total ante Universidad de Chile. Las Albas llegan con el impulso de una temporada perfecta, en la que no han conocido derrotas ni en la fase regular ni en los playoffs, y con la gran posibilidad de conseguir un histórico tetracampeonato del fútbol chileno.

El ambiente para esta final será extraordinario, las entradas destinadas para las hinchada se agotaron rápidamente, por lo que miles de fanáticos acompañarán a los equipos en esta nueva edición del Superclásico femenino. La expectación ha crecido durante la semana y el plantel sabe que juega respaldado por un marco de público excepcional.

En el plano futbolístico, el equipo de Tatiele Silveira llega con varias jugadoras que vienen de defender a La Roja en la Liga de Naciones femenina, un factor que genera cierta preocupación por el desgaste físico.

Las Albas van en busca del tetracampeonato y, de paso, de su estrella 17 a nivel local. (Foto: Colo Colo fem)

Sin embargo, la capitana Yanara Aedo dejó claro que eso no será excusa y que el equipo entregará todo para quedarse nuevamente con el título. Las Albas buscarán mantener su identidad de juego y hacer valer su experiencia en este tipo de instancias y ya se confirmó cuáles serán las 11 guerreras del ‘Cacique’ que irán en busca de la estrella 17.

La formación de Colo Colo femenino frente a U. de Chile en la gran final

Las Albas ya tienen su oncena confirmada para la gran final ante U. de Chile.

¿A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. U de Chile femenino?

El partido entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará este sábado 6 de diciembre a las 18:30 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida. Para quienes no puedan asistir al recinto, el encuentro será transmitido por Chilevisión en televisión abierta.