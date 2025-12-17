La despedida de Walter Montillodel fútbol fue una verdadera fiesta en el Estadio Nacional. Más allá del partido, la jornada estuvo marcada por la emoción, los reencuentros y un marco de público que acompañó de principio a fin.

El ambiente vivido en Ñuñoa no pasó inadvertido para quienes fueron parte del homenaje y muchos coincidieron en destacar la intensidad y el cariño de la hinchada de la Universidad de Chile, que convirtió la noche en un evento inolvidable.

En ese contexto, el respaldo masivo a Montillo, incluso tratándose de un jugador extranjero, volvió a instalar el debate sobre la magnitud y el peso del público de la U en el fútbol sudamericano.

Más de 35 mil personas que repletaron el Estadio Nacional para despededir a la Ardilla Montillo | FOTO: Photosport

Raúl “Pipa” Estévez se rinde ante la hinchada de la U

Ya tras el pitazo final, uno de los que alzó la voz fue Raúl Estévez, exjugador de Boca Juniors y del Romántico Viajero, quien no escatimó elogios para la hinchada azul tras lo vivido en el Coloso de Ñuñoa.

“Fue una noche soñada, con esta gente que es maravillosa. El cariño y el calor que le brindaron a él y a todos los jugadores fue increíble. Nos vamos muy felices”, expresó el exextremo argentino.

El “Pipa” fue más allá y comparó el apoyo del público universitario con el de las grandes hinchadas del mundo. “Es increíble, de verdad. Es una de las mejores hinchadas de todos lados. Siempre te entrega cariño y apoyo”, aseguró.

Finalmente, Estévez destacó “el apoyo que le dan a Walter, siendo extranjero, es admirable. Habla de lo grande que es esta hinchada”.

En síntesis…

La despedida de Walter Montillo dejó imágenes imborrables en el Estadio Nacional y elogios que traspasaron fronteras.